Dealer drog, který měl zásobovat vězně v Příbrami, sám může skončit za mřížemi

Policie v Příbrami obvinila z prodeje drog vězňům devatenáctiletého mladíka. Mladý dealer měl podle kriminalistů prodávat marihuanu v jedné z příbramských firem, kde vězni pracovali. Sám za to může jít až na pět let do vězení.

Ilustrační foto - Drogy | Foto: Deník / VLP Externista