Rána to musela být tak velká, že rozhodně neobstojí námitka, že si třeba ničeho nevšiml. Rozhodl se ale zmizet a odpovědnost za způsobenou škodu neřešit. Policisté z dopravního inspektorátu by mu ji rádi připomněli – nejprve je ale třeba viníka najít. Očekávají, že pomoci by s tím mohli všímaví svědci, pokud se podělí o své postřehy.