Někdy se kradené věci snažil schovávat pod bundu, jindy s nimi prostě vyběhl ze dveří obchodu. Strachem, že by mohl být dopadem, se evidentně netřásl. Jeho taktika byla prostá: takových chvil ať se bojí jiní…

S tímhle stylem života je ale konec. O výsledcích akce Maty informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dotyčný, který v hledáčku kriminalistů z územního odboru Příbram byl po několik týdnů a na konci října přišlo zadržení, je podle jejích slov obviněn nejenom z krádeže, ale i z dalších trestných činů: z loupeže a výtržnictví. Souvislosti vysvětluje Suchánková několika slovy: „V případech, kdy krádeže zaznamenali a snažili se jej zadržet, se nezdráhal vyhrožovat násilím jak pracovníkům bezpečnostních agentur, tak i prodavačkám.“

Jen za dva měsíce, od září do konce října, mu policisté prokázali téměř deset takových případů, přičemž šlo o krádeže v drogeriích, prodejnách potravin i obchodech s oblečením. Když s ním policisté všechno sepsali a bylo zahájeno trestní stíhání, podezřelý byl propuštěn. Už po čtyřech dnech mu však policejní pouta zacvakla na zápěstích opětovně, a to krátce po krádeži většího množství oblečení. „K jeho dopadení přispěla prodavačka z obchodu, která se za mužem sama vydala; ještě předtím ale kontaktovala policisty na lince 158 a policejní hlídku naváděla po jeho útěkové trase,“ připomněla Suchánková. S tím, že po zadržení se tento muž, viditelně ovlivněný návykovými látkami, choval agresivně i k policistům; přesněji k jejich autu. „Několika údery hlavou poškodil přední kapotu policejního vozu,“ konstatovala. Aby v trestné činnosti dále nepokračoval, padl návrh na vzetí do vazby. Okresní soud v Příbrami souhlasil.

Policejní mluvčí také naznačila, že prostředí cel, zamřížovaných oken a katrů na chodbách stíhaný dobře zná – a na svobodě vlastně nepobyl dlouho. „Muž s bohatou trestní minulostí, mimo jiné i majetkového charakteru, totiž v červnu opustil brány věznice, kde si odpykával trest za obdobné skutky,“ poznamenala Suchánková. S konstatováním, že na svobodě „vydržel“ pouhé čtyři měsíce – a to proto, že „nevydržel“ bez páchání trestné činnosti.