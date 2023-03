/FOTOGALERIE/ Tři obvinění, kterým hrozí a pětileté tresty. To je výsledek akce, která ve středu proběhla v příbramské věznici. Vězeňská služba si spolu v příbramskými policisty posvítila na distribuci drog do věznice. Podezřelé měli v hledáčku už nějaký čas.

Příbramští policisté spolu s příslušníky příbramské věznice odhalili tři osoby, které za zdi věznice dostávaly psychoaktivní látky. | Foto: Věznice Příbram

Příslušníkům vězeňské služby a kriminalistům ze skupiny TOXI se při kontrolně-bezpečnostní akci podařilo odhalit skupinu lidí, kteří v poštovních zásilkách posílali do příbramské věznice pervitin.

Kriminalisté obvinili dva muže (28 a 41 let) a jednu ženu (30 let). Všichni si vyslechli obvinění z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále pak z maření výkonu úředního rozhodnutí, a to formou spolupachatelství. „28letý odsouzený muž ještě navíc čelí obvinění z trestného činu vydírání,“ připomněla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Hlavou skupiny měl být právě 28letý odsouzený, který prostřednictvím povolených i nepovolených telefonních hovorů instruoval svou 30letou přítelkyni k zasílání psychotropních látek do věznice. „Ta drogy získávala prostřednictvím dalších osob z Brněnska a následně, opětovně dle instrukcí svého odsouzeného přítele, tyto psychoaktivní látky ukryla do připravené poštovní zásilky, která pak putovala do příbramské věznice,“ popsala policistka.

Jména adresátů měla žena získávat také od svého odsouzeného přítele. „Ten za zdmi věznice využíval své fyzické převahy a v některých případech nutil násilím spoluvězně, aby si na své jméno nechali zasílat zásilky obsahující drogu – a ty mu poté předávali," popsal Vladimír Rampas, tiskový mluvčí Věznice Příbram.

Všem nyní hrozí až pětileté tresty odnětí svobody.