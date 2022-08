O akci s krycím názvem Agnus z konce července informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že i když se dotyční snažili chovat nenápadně a počínali si velmi konspirativně, kriminalisté jejich činnost mapovali po několik měsíců. A zjistili, že do případu není namočena jen zmiňovaná dvojice, která drogu vyráběla a následně prodávala, ale hned tři muži. Ještě jeden 36letý, který za příslib několikatisícové odměny dal kamarádům k dispozici garáže a stodolu, ačkoli dobře věděl, co tam dotyční provádějí.

„Uvnitř těchto objektů pak kriminalisté v rámci domovních prohlídek zajistili podomácku vyrobenou laboratoř na výrobu drog, veškeré potřebné chemikálie a prekursory, ale současně i tisíc gramů pseudoefedrinu, který se díky ‚návštěvě‘ zásahové jednotky už nepodařilo přetransformovat do finální podoby,“ konstatovala Suchánková.

Připomněla, že muži jsou stíháni pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami – a v případě odsouzení jim hrozí až desetileté pobyty za mřížemi. Na tento případ se totiž vztahuje přísnější právní kvalifikace v souvislosti s tím, že mělo jít o trestnou činnost páchanou ve značném rozsahu.

Dva z podezřelých jsou stíháni na svobodě. Do vazby poslal Okresní soud v Příbrami jen nejstaršího z party; 38letého muže. Právě před tímto soudem stál dotyčný už přednedávnem – a to rovněž kvůli drogovému deliktu. A byl uznám vinným. „Za výrobu psychoaktivních látek ho soud odsoudil již letos v červnu, kdy mu stanovil podmíněný trest odnětí svobody v déle 48 měsíců – tedy až do roku 2026,“ poznamenala policejní mluvčí.