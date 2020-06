Vedení nemocnice i města chtějí před gangem těchto podnikavců varovat, protože už z minulosti je známo, že se jedná o podvodníky působící nejen v našem regionu a zemi, ale dokonce i v dalších evropských státech. O skupinu podivných asfaltérů se už také začal zajímat Interpol.

Skupina falešných asfaltérů má prakticky stále stejný scénář. Navenek vystupuje anglicky mluvící muž kolem třiceti let. V pondělí kolem desáté dopolední se ohlásil na vrátnici městecké nemocnice a byl nasměrován k provoznímu a ekonomickému řediteli Jiřímu Cimickému. „Tvrdil, že asfaltovali v jedné ze sousedních vesnic, asfalt jim zbyl a tamní starosta je nasměroval k nám do nemocnice. A že by u nás v nemocnici provedli práce, přičemž za asfalt by nic nechtěli, pouze za práci by chtěli 15 euro za metr čtvereční,“ popisuje pondělní setkání Jiří Cimický.

Ekonomický ředitel nemocnice si informaci přes správce budov nechal ověřit a zjistil, že není pravdivá. „Také ten muž nedokázal říci, ve které sousední vesnici asfaltovali. Navíc mi bylo divné, že by v našem regionu prováděli takové práce anglicky hovořící lidé,“ vysvětluje Jiří Cimický. Kromě toho by samozřejmě nemohl požadované práce zaplatit napřed a v eurech. Faktorů, proč se na žádné spolupráci nedomluvili, bylo hned několik. Přitom muž na dvoře nemocnice už ukazoval, která místa by se dala vyfrézovat a později asfaltem vyspravit.

Městecká nemocnice je plně ve vlastnictví města, proto se o celý případ ihned zajímal i starosta Milan Pavlík. Ten později poslal mail místním policistům, kteří případ zaevidovali. „Už dříve jsme dostali anonymní oznámení, že by se měl po městě pohybovat anglicky hovoří muž, který podobné práce nabízí. Hlídka po popsaném muži i vozidle pátrala, ale s negativním výsledkem,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Potočná. Muž byl podle popisu ekonomického ředitele nemocnice oblečený v černém pracovním oděvu s baseballovou čepicí, mluvil anglicky a přijel ve Škodě Octavia modré metalízové barvy s pražskou SPZ.

Podvodníci se objevili už vloni v Poděbradech

O případu falešných asfaltérů jsme psali loni v dubnu, kdy je ze svého zahradnictví v Poděbradech vypoklonkoval Jaroslav Štěpán. „Mluví pouze anglicky, nabízejí levně pokládku asfaltu podnikatelům a firmám. V lepším případě udělají spodní část plochy, v horším udělají jenom kousek, vezmou si zálohu a už je neuvidíte. Příběhů oklamaných podnikatelů je spousta, operují po celé ČR,“ uvedl zahradník, u nějž tehdy zastavili s červenou dodávkou s anglickou SPZ.

V minulých letech se gangem falešných asfaltérů zabývali policisté například v Praze nebo na Chebsku. Další informace hovoří o tom, že podobně to zkouší i v dalších evropských státech a v hledáčku je má i Interpol.