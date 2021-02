Hledá se modré auto, které ťuklo do autobusu. Nevíte něco bližšího?

Bylo to sice jen malé ťuknutí, ale škoda, která při něm vznikla, není zanedbatelná: vyčíslena je na 15 tisíc korun. Kdo ji má na svědomí, zatím není jasné: auto, které u obce Dubno narazilo do odbočujícího autobusu, od nehody ujelo. Svědci zatím dokázali říci jen to, že šlo o vozidlo modré barvy.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR