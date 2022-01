Tři pokusy oklamat seniorky za den: podvodník ale neuspěl, prohrál 0:3

Relativně novou fintu podvodníků, přesněji řečeno trik nově šířený v masovějším měřítku, se různí vykukové snaží uplatňovat i přes opakovaná varování policie upozorňující seniory, aby si dali pozor na ty, kteří mají v úmyslu připravit je o jejich úspory. Jde o telefonický kontakt s žádostí o peníze, kdy se někdo vydává za lékaře či někoho dalšího jednajícího údajně jménem vnuka nebo jiného příbuzného, jenž se prý ocitl v nemocnici, a to ve stavu, kdy nemůže hovořit sám. Nejčastěji je vysvětlením dopravní nehoda, což může znít věrohodně – a současně taková informace vyvolává obavy smísené se snahou pomoci, jak jen to bude v silách osloveného. Přičemž záhy dojde na otevření tématu, že v jeho možnostech to opravdu je. Finančních možnostech – celá konverzace totiž spěje k žádosti o peníze.

