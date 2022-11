Příbramská nemocnice byla ve středu zavřená kvůli výhrůžnému telefonátu

Drama kolem nemocnice se ve středu nečekaně strhlo před desátou dopolední, kdy na recepci telefonoval muž, jenž si za použití hrubých slov stěžoval na její fungování. Když se ho pracovnice recepce snažila zastavit a předat mu kontakt určený k řešení podnětů veřejnosti, nepochodila. „Muž nereagoval a pokračoval ve svém monologu s tím závěrem, že pohrozil s odkazem na tragickou událost, k níž došlo v ostravské nemocnici,“ uvedla Richterová.

Nemocnice zalarmovala policii a do areálu i k jeho okolí se sjely hlídky policistů i strážníků. Ty zabezpečily vchody do areálu i jeho okolí, přičemž nemocnice dočasně přijímala jen pacienty s akutními obtížemi; pro ostatní byla uzavřena. Jediný telefonát nastartoval sérii opatření směřujících k zajištění bezpečnosti pacientů, personálu i návštěvníků. Na facebooku k tomu uvedla uživatelka Peťula Šorš, že údajně měl dostat pouta řidič kurýrní služby, který do nemocnice vezl balík.

Mimořádná opatření mohla být odvolána dvě hodiny po poledni. Tehdy příbramským policistům zavolal muž, který se k telefonickým výhrůžkám nemocnici přiznal. „Teprve až poté, co byl zadržen, policisté ukončili opatření a chod nemocnice se před půl třetí odpoledne vrátil k běžnému provozu,“ sdělila policejní mluvčí.

Oblastní nemocnice Příbram ve čtvrtek událost okomentovala taktéž na facebooku. „Všechno zlé je k něčemu dobré,“ uvádí s tím, že si mohla vyzkoušet spolupráci s dalšími složkami při případ řešení mimořádných událostí – a své hodnocení nabízí ve třech jednoznačných slovech: byla naprosto úžasná. „Událost nás velmi mrzí s ohledem na pacienty, kterým nemohla být z důvodu bezpečnosti zajištěna lékařská pomoc, i vzhledem k akutním pacientům, kteří museli podstoupit řadu komplikací,“ připomíná dále profil nemocnice na sociální síti.

Středočeští záchranáři přesměrovali své sanitky do jiných nemocnic, jeden sanitní vůz přistavili i před vchod do nemocnice. Asociace samaritánů ČR dokonce přivezla kontejner vybavený jako mobilní ambulance.