Počkáme. Tak v pondělí odpověděla mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá na otázku Deníku, co je nového kolem očekávané pětimilionové splátky od někdejšího hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha.

David Rath. Archivní foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Ten byl před rokem pravomocně odsouzen za podíl na korupčním ovlivňování veřejných zakázek – přičemž mu by vyměřeny sedm let za mřížemi plus peněžitý trest ve výši 10 milionů korun (a náhradou pro případ nezaplacení je dalších 2,5 roku odnětí svobody). První půlku Rath uhradil v únoru, druhou měl zaplatit do soboty. Advokát Roman Jelínek předem ohlásil, že nezaplatí, protože peníze nemá – a požádal proto soud o prominutí, případně o exekuční prodej části domu, který spoluvlastní s bratrem.