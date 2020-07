„Většinu obviněných převážně tvoří lékaři a zdravotní sestry jednoho nestátního zdravotnického zařízení,“ uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Že se jedná o Nemocnici Na Pleši potvrdil na sociálních sítích její jednatel Roman Šmucler. „Roky jsem investoval spoustu peněz a času, abychom z nemocnice na zavření udělali moderní a oblíbené místo. Moc o detailech nevím, nemám ty dokumenty, ale provozovali jsme to non-profitně a lidé tam z toho neměli odměny, jen platy menší než ve státním. Všechny peníze šly na léčení, nikdo si nic nebral, nevyplácel se zisk, nic. Pojišťovny neměly námitky, i když se věc řeší roky. Teď je to největší zločinné spolčení, podle obviněných, za historii ČR. Mně osobně ani lidi z mého okolí nikdo nevinní,“ uvedl Roman Šmucler na svém facebookovém účtu.

Podle jeho slov ví jen, že policie nemocnici zablokovala účty a asi by měla ukončit léčbu pacientů. „Nevím, kdo za to může. Každopádně mně to vyléčilo ze snahy něčemu pomáhat a řešit to nebudu. Ať si to koupí, nebo vezme, kdo chce. Budu rád, když to bude rozvíjet, je to jeho. Já jsem dal peněz i snahy hodně, tak zas někdo jiný,“ dodal.

Celková škoda způsobená zdravotním pojišťovnám podle policie přesahuje částku 19 milionů korun. „Mezi obviněnými jsou i někteří pacienti, kteří měli vědomě souhlasit s použitím svých osobních údajů k vykazování fiktivních hospitalizací, ačkoliv ve vykazovaném období ve skutečnosti hospitalizováni být neměli,“ uvedl dál mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Popis trestné činnosti, páchané nejméně od února roku 2011 do konce roku 2015, je natolik obsáhlý, že jen usnesení o zahájení trestního stíhání obsahuje 1132 stran. Rozesílání tak objemné písemnosti by bylo technicky velmi komplikované, a proto se kriminalisté NCOZ rozhodli doručit usnesení obviněným osobně.

Obviněným, jejichž podíl na trestné činnosti měl být nejzásadnější, hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let za trestný čin podvodu. Obviněnou právnickou osobou je v případu sama nemocnice. Celý případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze. Podle vyjádření policie jsou všechny fyzické osoby jsou stíhány na svobodě.