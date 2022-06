Přestalo omezení svéprávnosti platit už před rokem?

„Máme dost důvodů a důkazů pro to, že je to jinak,“ řekl k celé záležitosti v pátek Právu důvěryhodný zdroj blízký vyšetřování případu, který je přesvědčen o tom, že zlínský podnikatel je plně svéprávný. Totéž si myslí i policisté, podle nichž omezení Redlovy svéprávnosti přestalo platit již před rokem.

„Ze zajištěných podkladů se podává, že doba omezení svéprávnosti byla stanovena mimo jiné rozsudkem soudu z 3. října 2014 na dobu tří let, následně byla prodloužena rozsudkem téhož soudu 10. dubna 2018 (s nabytím právní moci ke dni 19. května 2018) o další tři roky,“ napsali policisté v dokumentu o zahájení Redlova trestního stíhání, které má Právo k dispozici.

Zůstal mu pas i řidičský průkaz

Redl by tedy nejpozději od loňského května (tři roky od posledního rozsudku) by tedy neměl být omezen na svéprávnosti, i když policisté připouštějí, že k datu vyhotovení textu obvinění neměli k dispozici přesné znění rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město. Zlínskému podnikateli měl podle informací Práva zůstat pas i řidičský průkaz.

Detektivové z hovorů zaznamenali, že Redl měl budoucnost svého omezení řešit ještě letos na jaře, kdy měl prý naplánovaná soudní jednání. „V rámci nich mimo jiné požadoval povolení sňatku se svou družkou D. F., případně se domáhal zvýšení limitu pro dispozici s peněžními prostředky,“ sdělili policisté v textu obvinění.

Kriminalisté a žalobci však podle zjištění Práva chtějí navíc zpětně prověřit i to, zda skutečně měl být Redl omezen na svéprávnosti už v době vyšetřování kauz kolem Krejčíře. „Rozhodně bude v tomto trestním stíhání učiněno další znalecké zkoumání pro potřeby tohoto trestního stíhání. Pokud se bude diametrálně lišit od toho, co našel předchozí znalec, tak se bude dělat přezkum a je to důvod pro obnovu a případný postih za křivý znalecký posudek,“ uvedl advokát Jaroslav Ortman. Proces tedy může být opět obnoven.

Michal Redl je zlínský lobbista a byznysmen. V minulosti spolupracoval s uprchlým českým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Redla soudy v souvislosti s kauzami kolem Krejčíře minuly díky lékařskému potvrzení o vážné duševní poruše. DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11 000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo asi 15,2 miliardy a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno více než 16,76 miliardy.