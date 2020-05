„Devětadvacetiletý muž pro změnu nejméně dva roky prodával na Březnicku marihuanu několika osobám,“ doplnila policistka s tím, že nyní oběma mužům hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policie žádá o pomoc při zjištění identity zraněného cyklisty

Svědky nehody cyklisty v centru města hledají příbramští policisté. K nehodě došlo ve středu 20. května asi pět minut po 15. hodině v Žižkově ulici v Příbrami II. Zatím neznámý muž, jedoucí ve směru od obce Dubno na Jiráskovy sady, měl za křižovatkou s s ulicí Na Leštině spadnout z jízdního kola černo-červeno-bílé barvy. „U restaurace Spartak z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměrné části komunikace, dále vlevo mimo silnici, kde z jízdního kola spadl na travnatý pás, a došlo k jeho zranění,“ sdělila policejní mluvčí Monika Schindlová. Zraněný muž byl následně leteckou záchrannou službou transportován do nemocnice. Policisté žádají osoby, které by mohly napomoci objasnit totožnost cyklisty, a dále svědky nehody, aby se ozvali na telefon 974 879 251 (503).

Opilý muž na kole narazil do zaparkovaného auta

K další nehodě cyklisty, který byl tentokrát pod vlivem alkoholu, vyjížděli policisté ve středu 20. května večer. Muž na kole projížděl ulicí Pod Haldou a narazil tam do zaparkovaného auta. "Policisté u něj posléze naměřili více než jedno promile alkoholu,“ dodala policejní mluvčí Monika Schindlová. Hmotná škoda byla v tomto případě stanovena na deset tisíc korun.

Pátrání po svědcích nehody u Nového Knína

Policie se obrací na veřejnost s prosbou při případném objasnění dopravní nehody, ke které došlo v pondělí 18. května pět minut po půlnoci na 5,19 kilometru silnice III. třídy číslo 10221, v katastru města Nový Knín. „Řidič osobního vozu značky Peugeot při projetí pravotočivé zatáčky sjel na krajnici a následně narazil do sloupu elektrického vedení. Motorista vůz na místě zanechal a odešel. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 21 tisíc korun,“ uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. Policisté žádají osoby, které místem projížděly, a mohly by objasnit okolnosti dopravní nehody, aby se ozvaly na telefon 974 879 251 (503).