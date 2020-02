Vše zmiňované zboží pronesl pokladnou pod bundou. Před prodejnou ho však zastavila ostraha. Podle příbramské policejní mluvčí Moniky Schindlové byl dotyčný již v minulosti za obdobné jednání souzen a trestán. „I nyní se bude zpovídat z přečinu krádeže, za což mu hrozí šest měsíců až tři léta odnětí svobody,“ sdělila mluvčí.

Auto v Hluboši dostalo smyk a nabouralo do stromu

Dopravní nehoda v obci Hluboš zalarmovala ve středu 12. února ráno složky záchranného systému. „Jednatřicetiletý motorista dostal v zatáčce na rozbředlé vrstvě sněhu s vozem smyk a poté vyjel vlevo do silničního příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu,“ informovala policejní mluvčí Monika Schindlová. Muž při nehodě utrpěl lehká zranění, a tak byl záchranáři převezen do nemocnice. Způsobená škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun.