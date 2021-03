Posledně jmenované přečiny souvisejí s tím, že měl doma větší množství anabolické látky metandienon, což je preparát zneužívaný některými sportovci, o němž obžalovaný prohlásil, že neměl ponětí, že je jeho držení pro vlastní potřebu (k odbourávání únavy) nezákonné, a v autě pervitin.

Vražedné jednání, jež jen shodou náhod neskončilo dokonaným mordem, pak podle kriminalistů i státního zastupitelství má souvislost se střelbou, jež vzrušila Příbram loni 10. listopadu. Tehdy se výstřel ozval před jedním z bytových domů v tamější ulici Bratří Čapků odpoledne po půl páté – a vyvrcholila jím hádka se stejně starým mužem.

„Po předchozím slovním střetu namířil z přesně nezjištěné vzdálenosti nejvýše tří metrů na trup poškozeného pistoli značky FN, typu Browning ráže 6,35 mm s výrobním číslem 478078, kterou držel v pokrčené paži u boku, a vystřelil z ní, což činil srozuměn s tím, že poškozeného takovým útokem usmrtí, k čemuž vlivem náhody nedošlo,“ popisuje text obžaloby skutek, jehož všechny okolnosti nyní mapuje trestní senát Roberta Pacovského.

Policie po činu informovala, že pachatel z místa utekl a zmizel. Pistoli nechal v kamarádově autě. Následující den ráno byl podezřelý zadržen v bytě v Českých Budějovicích za účasti jihočeské zásahové jednotky. Byl poté eskortován do Příbrami, kde tamější okresní soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Už tehdy dotyčný uváděl, že se s pistolí v ruce bránil napadení nožem – žádná kudla se ale na místě události nenašla (a nyní u soudu obžalovaný připustil, že to lesklé, co viděl, mohl být i svazek klíčů). Tehdy také vyšlo najevo, co měli oba sokové společného: mělo jít o spor mezi otcem dítěte a současným partnerem jeho matky.

Nyní u soudu se ukázalo, že postřelený muž, jehož zranění středočeští záchranáři označovali jako středně těžké, přežil opravdu jen se štěstím. Kulka uvízla u 4. bederního obratle, když se jen těsně vyhnula ledvině i velkým cévám: srdečnici břišní, její větvi a dolní duté žíle. Zraněný muž pobyl v nemocnici od 10. do 14. listopadu. Vyjmout střelu z jeho těla však možné nebylo – kvůli riziku poškození míšních nervů.

Hlavní líčení, kde obžalovaný uvedl, že si zranění postřeleného muže nevšiml, bude u středočeského krajského sudu pokračovat v pátek; mimo jiné dojde na rozbor znaleckých vyjádření. Zřejmě však bude jednání odročeno kvůli nutnosti výslechu postřeleného – ten se ve čtvrtek nedostavil.

V souvislosti s náklonností ke zbraním se obžalovaný neocitl v jednací síni poprvé. Již v roce 2018 ho Okresní soud v Příbrami uznal vinným z výtržnictví kvůli střelbě na veřejnosti. Dostal tehdy podmínku s dvouletou zkušební dobou, během níž se osvědčil.