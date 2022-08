Formulí na dálnici D4 se zabývá policie. Shání další videozáznamy a fotografie

/VIDEO/ Vámi natočené záběry mohou pomoci k zajištění bezpečnosti – a ani není třeba, abyste kvůli tomu chodili na služebnu. To v neděli vzkázala mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková motoristům, kteří by mohli mít natočené čerstvé záběry formule, která se proháněla po dálnici D4 na Příbramsku. Zcela suverénně mezi ostatními auty, jako by to bylo něco zcela přirozeného. Není – a takové počínání je nelegální.

Formule na dálnici D4. | Video: Policie ČR