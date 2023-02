K potyčce a vzájemnému napadání čtyř lidí došlo v neděli 1. srpna 2021 v Březnici na Příbramsku. Strážníci městské policie při svém zákroku použili donucovací prostředek - slzotvorný sprej. Chvíli po tom ale upadl 24letý muž do bezvědomí. Zraněného muže převezla Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje do jedné z pražských nemocnic, kde další den zemřel.

Podle vyjádření svědků se muž do rvačky zapojil proto, aby se zastal napadené dívky.

Strážníci na Příbramsku pacifikovali muže při napadení, ten posléze zemřel

Obžalovaný 53letý Miloš Nusl pracuje jako strážník přes 20 let. U soudu prohlásil, že události lituje. „Nedovedu to pochopit. Nechtěl jsem to. Nebylo to smyslem zákroku. Kdybych to věděl dopředu, tak to zahodím a nikdy nepoužiju,“ citoval Nusla server Novinky.cz.

Před soudem vypověděl, že byl od mladíka dva metry, když vystřelil. A mířil na horní polovinu těla. Podle státní zástupkyně Moniky Sedláčkové však strážník přistoupil k mladíkovi zhruba na vzdálenost 90 centimetrů a natáhl ruku, ústí přístroje tak bylo asi 30 centimetrů od krku poškozeného. Právní zástupce poškozené rodiny Jan Kočí novinářům později řekl, že tato vzdálenost byla 20 centimetrů.

Mladík podle Sedláčkové po výstřelu masivně krvácel z krční tepny.

Muž, který zemřel po zásahu strážníků, měl pohřeb. Vina je zatím nejasná

Se slzotvorným prostředkem strážník neměl zkušenosti, absolvoval však školení, jak ho používat a věděl, že nesmí střílet na menší vzdálenost než metr a půl, napsal server Novinky.cz s tím, že spoušť stiskl dvakrát, jednou rána nevyšla.

V případě odsouzení hrozí Nuslovi za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení.

Jednání bude pokračovat 20. března