Jednatřicetiletý muž potřísněný krví vběhl v pátek do budovy soudu v Příbrami. Vykřikl, že zabil svoji matku a z budovy utekl. Policisté muže po pár minutách dopadli. Jak se ukázalo, skutečně nožem napadl vlastní matku. Třiašedesátiletá žena útok přežila a s vážnými zraněními byla vrtulníkem transportována do motolské nemocnice.

Zabil jsem svoji matku, vykřikl muž potřísněný krví v budově příbramského soudu

Kriminalisté muže obvinili z pokusu o vraždu. "Současně dali státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na jeho vzetí do vyšetřovací vazby, a to z důvodné obavy, aby se neskrýval před trestním stíháním, nepůsobil na svědky a trestnou činnost neopakoval," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. V sobotu večer pak soud rozhodl o jeho vzetí do vazby,

Proč muž matku napadl, je předmětem dalšího vyšetřování. "Napadená 63letá žena by měla být podle posledních informací mimo ohrožení života. Jejímu synovi, který na ni měl zaútočit nožem, hrozí v případě potvrzení viny před soudem trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let,“ dodala policejní mluvčí.