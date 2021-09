Svědci emotivně hovořili o tom, že na počátku se zesnulý zapojil do rvačky proto, aby se zastal napadené dívky. I okolnosti a možné souvislosti tohoto konfliktu řeší kriminalisté.

Úmrtí, které v Březnici vzedmulo vlnu vášní, předcházela situace, kdy strážníci byli 1. srpna dvě hodiny po půlnoci přivoláni k potyčce čtyř lidí. Při zákroku jeden z členů hlídky použil slzotvorný sprej – načež 24letý muž, jenž byl na zemi spoután, upadl do bezvědomí. Záchranáři ho převezli do motolské nemocnice v Praze, kde následujícího dne zemřel.

Tak lze rozumět čtvrtečnímu vyjádření mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové, která informovala o zjištění soudního lékaře. „Příčinou úmrtí byl otok mozku v důsledku úrazových změn. Mechanismus jejich vzniku je však předmětem dalšího znaleckého zkoumání, a to z oboru soudního lékařství a navazujících zkoumání z oboru balistika a rentgenologie,“ uvedla s důrazem na fakt, že kriminalisté stále čekají na další vyjádření expertů. Bez jejich posudků podle mluvčí „nelze kvalifikovaně a objektivně posoudit možnou trestně-právní odpovědnost“.

Čtyřiadvacetiletého muže, který na počátku srpna zemřel poté, co se dostal do kontaktu s hlídkou březnických strážníků, možná někdo umlátil. Je ale také možné, že šlo o následek nešťastného pádu. Nebo se mohlo stát ještě něco jiného. Za jakých okolností úraz hlavy utrpěl, zůstává předmětem zkoumání kriminalistů.

