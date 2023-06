Muž si asi myslel, že hraje GTA. Rozbil okénko, ženu vyhodil z auta a odjel pryč

Daniela Martinovská

V úterý večer se policistům z příbramské hlídkové služby podařilo do dvaceti minut po oznámení na linku 158 zadržet mladíka, který ohrožoval mladou ženu nožem a s jejím vozem se pak snažil ujet. V případě, že soud uzná teprve 19letého mladíka vinným, hrozí mu trestní sazba v rozmezí od dvou do deseti let.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek