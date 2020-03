Vlak nenarazil. Nikdo nebyl zraněn a nevznikly ani žádné škody, potvrdila Deníku mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Policistům, kteří pro pátrání po pachateli povolali psovoda i vrtulník s termovizí, se po necelých dvou hodinách podařilo zadržet dvojici podezřelých. Jakékoli informace k nim však policie zatím nechce upřesnit – včetně věkové kategorie těchto osob. Blíže nechce komentovat ani motiv činu. „To by v této chvíli byly spekulace,“ řekla Schindlová Deníku.

Připomněla, že nikdo zatím nebyl obviněn. Policie věc prošetřuje jako podezření ze spáchání trestního činu obecné ohrožení; v případě prokázání viny před soudem by mohl být ve hře trest odnětí svobody od tří do deseti let.

Vzhledem k tomu, že z deseti pasažérů zůstali na místě jen čtyři, protahují se výslechy svědků. Policie pátrá po těch, kteří z místa odešli. „Jedna žena se nám ozvala ráno, chybí jich tak ještě pět,“ konstatovala mluvčí. Vyzývá ty, s nimiž policisté ještě nehovořili, aby se ozvali prostřednictvím telefonního čísla 724 128 090.