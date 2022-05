„Mobilní telefon našel neznámý muž, který přijal hovor, když volala příbuzná mladé ženy. S ní se také domluvil na místě a způsobu předání,“ poznamenala mluvčí. Vše pak klaplo podle domluvy: hodinu před polednem dotyčný telefon přinesl ke knihovně v Čechovské ulici, kde jej převzal strýc okradené ženy.

Boty odložené na chodbě v bytovém domě změnily majitele. Zmizelo osm párů

Tečka za celou historkou to však ještě není. „Z důvodu zadokumentování tohoto případu by policisté rádi hovořili s mužem, který telefon našel a rodině předal,“ vysvětluje Suchánková. „Jednalo se o muže silnější postavy ve věku 55 až 60 let s šedivými vousy, vysokého 185 centimetrů. Na sobě měl zelené triko a béžovou vestu, kraťasy pod kolena a na hlavě klobouček,“ upřesnila.

Policie žádá nálezce, aby se ozval prostřednictvím telefonního čísla 739 301 770. „Případně svědci, pokud muže znají a vědí, kde se zdržuje, aby kontaktovali policisty,“ vybízí mluvčí ke spolupráci.