Je to trochu paradoxní, ale o pracovní nářadí mají mimořádný zájem lidé, jimž práce moc nevoní. Přičemž nelitují námahy, aby se dostali k tomu, jež patří někomu jinému – a kořist se pak nejspíš snaží prodat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.