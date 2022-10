Noční jízda v protisměru po dálnici: řidička tak urazila skoro 32 kilometrů

Policie hledá motoristy, které ohrozila řidička jedoucí v protisměru po dálnici D4. Omylem tak urazila desítky kilometrů; naštěstí se s nikým nestřetla. Stalo se to už před časem – nicméně jde o nebezpečnou situaci, na jakou se nezapomíná. Konkrétně jde o událost z pondělí 19. září v době od 22.45 do 23.15, upřesnil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Ano, trvalo to půl hodiny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniela Tauberová