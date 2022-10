Jinde v kraji to není lepší. Nejčastější chyby, které lidé dělají, se přitom stále opakují: pachatelům sami poskytnou vše, co vykukové skrývající se ve spleti virtuálního světa potřebují.

Jen obyčejné nabídky k prodeji

Zmiňovaná pětice případů, které nově řeší příbramská policie, se odehrála podle obdobného scénáře. Obětí se stali uživatelé inzertních serverů, kteří přišli o spoustu peněz, ačkoli měli původně v úmyslu pár korun získat prodejem různých věcí. Konkrétně šlo o nabídky kopaček, oblečení, autobaterie, sedací soupravy a historických hrníčků, upřesnila Schindlová.

Shodně ve všech případech kdosi na inzerát reagoval a vystupoval jako zájemce, ačkoli ve skutečnosti nic v úmyslu kupovat neměl. A pak už následoval osvědčený postup podvodníků: údajný kupec nabídne využití služby, jež prý nabízí veškerý komfort spojený s přepravou i platbou. Zašle – zpravidla prostřednictvím aplikace WhatsApp – odkaz na web, který se zpravidla vydává za stránky skutečně existující přepravní společnosti. Nebo se tváří jako „peněženka“ využitého internetového bazaru.

Noční jízda v protisměru po dálnici: řidička tak urazila skoro 32 kilometrů

Tam je hlavní zádrhel. Prodávající je přesměrován na podvrženou platební bránu s pokynem, aby vyplnil údaje o své platební kartě. Byť sám nemá nic platit, ale naopak peníze dostat. Údajně je to proto, aby mu kupcem uhrazená částka mohla přijít přímo „na kartu“. Ve skutečnosti připsáno nebude nic – podvodník ale získal přístup k penězům na účtu prodávajícího. O to mu šlo od počátku: chce ho připravit přinejmenším o část úspor. To se stalo i ve zmiňovaných pěti případech: dohromady se jednalo o sumu dosahující téměř dvou set tisíc korun. Není však výjimkou, že do statisíců šplhá v podobných případech výše škody i u jediného podvedeného.

Záludnosti prodávající neočekávají

Podvody toto typu se vzájemně podobají skoro jak přes kopírák. Terčem útočníků jsou zejména prodávající, kteří si jako platební metodu zvolili zaslání peněz na kartu, uvedla policistka Schindlová. „Prodávající nepředpokládají, že se někdo snaží získat přístupové údaje. Mají zájem zboží prodat co nejdříve, a proto slepě spolupracují,“ vysvětlila. Stává se, že zpětně se lidé sami diví tomu, jak si počínali.

Policie varuje, že v rámci ochrany proti podvodníkům je důležité vědět, že není radno klikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené třeba v SMS zprávě či e-mailem. A rozhodně nepřeposílat autorizační kódy k transakcím. Stejně jako v žádném případě neposkytovat vzdálený přístup k počítači. „Občané si také nyní mohou vyzkoušet interaktivní kybertest.cz, který je seznámí s nejčastějšími kybernetickými podvody a naučí je, jak je rozpoznat a jak jim nenaletět,“ upozornila Schindlová, že poučení, jak se na internetu nenapálit, lze získat právě prostřednictvím internetu: v tomto případě ale na stránkách spolehlivých a prověřených.