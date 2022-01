"Výsledkem dnešního jednání je, že předmětné nemovitosti v katastrálním území Rabyně byly zabrány a vlastníkem těchto pozemků se stává stát," uvedla Pröllerová.

Obvodní soud se zabýval návrhem státního zástupce zabrat areál již poněkolikáté. Naposledy ho na počátku loňského června zamítl, usnesení ale na základě stížnosti žalobce zrušil odvolací pražský městský soud.

Podle žalobce získal Fabinger areál nelegálně. Nemovitost totiž byla obstavená policií a měla připadnout poškozeným klientům vytunelovaného H-Systemu. Kvůli podezřelé dražbě čelil Fabinger trestnímu stíhání, které bylo kvůli promlčení zastaveno. Areál žalobce považuje za výnos z trestné činnosti. Pozemky byly vydraženy za 29 milionů korun, podle odhadů však byla hodnota areálu více než 60 milionů korun.

Podle informací z obce byla dosud část rekreačního areálu pronajatá, ale větší část nikdo nevyužíval. "Fungovala tam vlastně jen pláž a kemp," řekla ve středu jedna z místních obyvatelek. Zejména hlavní budova je podle ní ve špatném stavu.

Soudkyně Daniela Reifová v červnu uvedla, že Smetka pozemky vlastnil ještě v době, kdy ke kauze H-system nedošlo, z jeho strany tak šlo pouze o "zašantročení" vlastního majetku. Nezpochybnila ale, že se Smetka snažil zajistit odklon svého majetku spřízněným osobám, aby se vyhnul hrazení škody poškozeným v kauze H-system. Maření výkonu úředního rozhodnutí, z něhož byl Fabinger obviněn, zase podle soudkyně není majetkovým trestným činem, o výnosu z trestné činnosti se tak také nedá hovořit.

Soud případ řeší od roku 2018. Nejprve návrh zamítl, po zrušení rozhodnutí odvolacím soudem Reifová v říjnu 2018 rozhodla o zabrání areálu. Tehdy uvedla, že právě jednání exekutora Daniela Týče, který areál Fabingerovi prodal, mohlo naplnit znaky trestného činu. Nejvyšší soud ale rozhodnutí zrušil, podle Reifové zaujal k Týčově činnosti stanovisko, že se exekutor žádného trestného činu nedopustil. Týč byl kvůli aukci obviněn, i jeho stíhání ale bylo zastaveno.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetku soudy poslaly na 12 let do vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

I pokud by soud rozhodl o zabrání areálu, nepřipadl by výnos z jeho prodeje podle dřívějšího vyjádření soudkyně lidem, kteří přišli o peníze v kauze H-System. Uvedla, že to neumožňuje současná právní úprava, protože v této věci poškození nejsou.