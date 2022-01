Co bylo předmětem sváru, policie vyšetřuje. Podnapilá žena v danou chvíli nebyla schopna výpovědi a skončila na příbramské záchytce. Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, třiadvacetiletá žena zasadila mladíkovi bodnou ránu nožem do ruky, ten byl převezen na ošetření do příbramské nemocnice.