K incidentu došlo ve čtvrtek několik minut před půlnocí v jedné obci na Berounsku. „Policejní hlídka na místě našla psychicky narušeného muže, navíc pod vlivem alkoholu, který už několik dní narušoval noční klid, obtěžoval obyvatele sousedních domů svými pokřiky a nadávkami a neustálým vyhrožováním fyzickou újmou, a to nastartovanou motorovou pilou,“ uvedla policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policisté muže opakovaně vyzvali, aby od svého jednání upustil. Ten však na policejní výzvy nereagoval a stále pobíhal po zahradě a do domu, za neustálého pokřikování a vyhrožování likvidace za pomoci motorové pily. „Vzhledem k agresivnímu chování muže vznikly obavy o jeho zdraví a bezpečnost a dále bylo podezření, že by muž mohl svým jednáním ublížit na zdraví a životě nejen sobě, ale i ostatním obyvatelům. Na místo incidentu byla přivolána Zásahová jednotka Středočeského kraje, která podezřelého muže zpacifikovala,“ popsala Šteinerová s tím, že při zákroku nebyl zraněn agresor ani nikdo jiný.

Po zadržení byl muž vyzván k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem - nadýchal 1,56 promile. Podezřelý třiačtyřicetiletý muž byl následně převezen sanitkou za doprovodu policejního dohledu na prvotní vyšetření do nemocnice a poté byl umístěn do policejní cely. Následně byl převezen do jedné z psychiatrických léčeben.

„Berounští kriminalisté v současné době tento případ prošetřují a muž je podezřelý z trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování,“ dodala Šteinerová.