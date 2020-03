Pátrání po zlodějích, kteří vybílili bývalý hotel na Sedlčansku

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti dvou zlodějů, kteří vykradli opuštěný hotel poblíž obce Líchovy na Sedlčansku. Dva muži měli do objektu vniknout někdy v době od úterý 11. února od 14 hodin do pondělí 17. února do 12 hodin. Při činu je zachytila bezpečnostní kamera.

Zloději, kteří vykradli opuštěný hotel poblíž obce Líchovy. | Foto: Policie ČR