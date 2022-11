V Brdech mají lidé možnost samovýroby palivového dřeva za mnohem nižší ceny

Ten řádil v poměrně nevelké oblasti mezi ústími Musíku a Mastníku do přehradní nádrže – konkrétně v lokalitách Hrazany, Na Hrbu a nad osadou Nové Dvory. Posedy ničil zřejmě někdy během prvního listopadového týdne: v době od čtvrtka 3. listopadu do pondělí 7. listopadu. Policisté věří, že k vypátrání podezřelé osoby by mohly pomoci i postřehy všímavých svědků, připomněla mluvčí Vlasta Suchánková, že pomoc veřejnosti by byla vítaná.

„Pokud někdo v daný čas a v inkriminovaných lokalitách viděl nějaké osoby v blízkosti posedů, ať kontaktuje policisty na lince 158,“ vybízí. Připomněla, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci – kdy v případě odsouzení lze udělit trest odnětí svobody až na jeden rok.