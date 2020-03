Během pondělní akce zastavili příbramští policisté 129 vozidel a zjistili 36 přestupků. Na místě vybrali na pokutách 27 600 korun a dva motoristy oznámili na příslušný úřad k dalšímu projednání.

„Celkem 13 osob nebylo připoutáno a v jednom případě nebyl použit zádržný systém. Šestnáct šoférů překročilo povolenou rychlost, jeden neměl dálniční známku a jeden před jízdou požil alkohol,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Pokud řidič nebo spolucestující nejsou připoutáni, hrozí jim v příkazním řízení pokuta až do výše dvou tisíc korun.

„Nepřipoutaným řidičům jsou zároveň v rámci bodového systému přičítány tři body. Motorista nenese odpovědnost za to, že dospělý spolujezdec není připoután, ale měl by ho na tuto povinnost upozornit. Případnou pokutu si pak spolujezdec platí sám. Řidič je ale odpovědný za to, aby byly ve vozidle připoutány děti,“ připomněla Monika Schindlová.