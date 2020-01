Od roku 2016 platí pro chodce povinnost nosit reflexní prvky, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. „Prvek by měl být dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu. Doporučuje se ho umístit na nejvíce pohyblivou část těla směrem do vozovky, tudíž na pravou stranu, např. ke konci rukávů, blízko ke kolenům. V případě porušení hrozí za tento přestupek na místě pokuta až dva tisíce korun,“ upozornila příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.

Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Chodci jsou spolu s cyklisty ti nejzranitelnější, oni sami by však měli mít především zodpovědný přístup při pohybu po komunikacích. Svou viditelnost mohou zvýšit světlým oblečením doplněným o reflexní prvky. „Nejpoužívanější z nich jsou reflexní pásky, jejich výhodou je rychlé a snadné použití,“ připomněla Monika Schindlová s tím, že modré oblečení je viditelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě vyhnout.

Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, jsou chodci povinni je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů. Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. „Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se automobilem. Neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech,“ připomíná Monika Schindlová nejrozšířenější mýtus mezi chodci.

Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem, případně pohybem ruky nebo přikývnutím ověřit, jestli vás šofér registruje. Na přechodu se pak chodí vpravo. Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Jeden vůz jim umožní přecházení, v protijedoucím autě si řidič ani nevšimne, že někdo jde přes silnici. Chodci dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji.