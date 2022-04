Středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková připomněla, že nyní byli oba muži obviněni v souvislosti se skutky spáchanými na Příbramsku. „Stěžejní pro ně byla distribuce drog, zejména pervitinu, který prodávali osobám závislým na této návykové látce. Krom toho se měli dopouštět i majetkových deliktů – zejména krádeží v různých obchodech,“ připomněla mluvčí opakující se skutky. Častěji se terčem stalo drogistické zboží; jednoho z podezřelých však bezpečnostní kamera v prodejně také zachytila při krádeži mobilních telefonů za dvacet tisíc korun. Suchánková nicméně zmínila rovněž krádež věcí z auta, vloupání do bytového domu a vykradení sklepních prostor či krádež auta Škoda Felicia.

Zdroj: Youtube

Kriminalisté navíc odhalili také násilnou trestnou činnost, zacílenou především na komunitu konzumentů drog. „Podle všeho se oba muži měli jednoho takového skutku dopustit koncem ledna 2021, kdy nad ránem vnikli do domu téměř padesátiletého muže. Tam ho nejprve několikrát postřelili jeho vlastní airsoftovou zbraní a následně velmi brutálně fyzicky napadli, kdy mu uštědřili několik kopanců do celého těla i hlavy,“ připomněla Suchánková více než rok starý případ.

„Jeden z dvojice pak zbitého muže hlídal, druhý prohledával byt. Odnesli si pak elektroniku a další věci za dvacet tisíc korun,“ konstatovala.

Zatímco starší z mužů je ve vězení v souvislosti s jinou trestnou činností – a zůstat by tam měl do listopadu 2023 – proti mladšímu vedou kriminalisté trestní stíhání na svobodě. V rámci aktuálního případu oběma hrozí v případě odsouzení tresty odnětí svobody až na deset let, připomněla Suchánková.