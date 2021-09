S kradeným autem muž divoce ujížděl policistům: pětatřicet kilometrů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pětatřicet kilometrů pronásledovala prvosledová hlídka příbramské policie řidiče v kradeném autě. Prchající řidič s policisty v zádech dojel z Příbrami až do Řevnic. Na to, jak divoká sedmnáctiminutová honička byla, skončila poměrně poklidně. „Po riskantní a agresivní jízdě řidič raději sám zastavil: vyhodnotil, že by policistům neujel,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Vlasta Suchánková ke stíhací jízdě, při níž vše běželo na doraz: motory i tachometry.

Honička policie s řidičem kradeného auta. | Foto: Policie ČR