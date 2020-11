„Mladší z nich je obviněn z šesti trestných činů, konkrétně z krádeže, neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Nyní se nachází ve vazební věznici,“ uvedla Monika Schindlová, policejní mluvčí. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. „Druhý muž je vyšetřován na svobodě, a protože spáchal jednu z krádeží v době nouzového stavu, může strávit ve vězení až osm let svého života,“ podotkla.

Podle policistů oba muži jezdili po obcích a městech a kradli, co se dalo. „Vykrádali zejména zaparkovaná auta, jednou se vloupali do domu v Příbrami a jednou do bytu v Březnici. Z vozidel brali oblečení, nářadí, pruty, doklady, ale i nůž, pivo či holínky,“ uvedla Monika Schindlová. Podle policistů z obydlí zmizely peníze, fotoaparáty, notebooky, telefon, také vozidlo značky Nissan Juke v hodnotě 300 tisíc korun či několik krabic mléka. „Vůz byl pak nalezen odstavený v lese na Dobříšsku, chyběly mu však kola, světlomety, zrcátka, panel autorádia a blatníky,“ uvedla Monika Schindlová.

Mladší z mužů měl podle policie neoprávněně užívat motocykl značky Simson, který vzal v obci Březnice, a vozidlo Toyota Yaris, které ukradl na Dobříši a následně odstavil na Berounsku. „Tam se vloupal do sklepní kóje. Usedl navíc za volant, přestože má vysloven zákaz řízen. Staršího z mužů zadržela hlídka v Příbrami dne 6. listopadu kolem třetí hodiny ranní, když se pokusil vniknout do nákladního automobilu,“ podotkla policejní mluvčí.