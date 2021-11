Není vám povědomý chlápek z obrázku? To je otázka, s níž se obracejí na veřejnost kriminalisté z Příbrami. Už měsíc pátrají po muži, o němž mladá žena uvedla, že se na ni vrhl na chodbě bytového domu. Podle jejího popisu byl vytvořen portrét - a policisté věří, že po zveřejnění identikitu se ozvou všímaví lidé s radou, kde dotyčného najít.

Policisté hledají muže, který na chodbě bytového domu v ulici Čs. armády v Příbrami obtěžoval ženu. | Foto: Policie ČR

Hledá se muž, který v sobotu 9. října zhruba dvě hodiny po půlnoci vešel za mladou ženou do jednoho z bytových domů v ulici Čs. armády v Příbrami IV. Co následovalo, přibližuje policejní mluvčí Vlasta Suchánková: „Neznámý ji začal sexuálně obtěžovat. Žena se naštěstí ubránila – a poté, co začala volat o pomoc, na což zareagoval jeden z nájemníků, muž utekl.“