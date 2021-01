Policisté vypátrali tři kradená auta během jednoho dne

Příbramští policisté vypátrali během jednoho dne tři kradená auta a také dopadli dva pachatele. Uvedla to policejní mluvčí Monika Schindlerová. „Třiatřicetiletý cizinec spolu s 20letým mladíkem zavítali v noci z 3. na 4. ledna do obce Kamýk nad Vltavou. Vyhlédli si zde na částečně oploceném pozemku dvě vozidla značky Volvo a Audi A4 v celkové hodnotě 70 tisíc korun, klíčky byly v zapalování. Ukradené vozy následně odvezli do Prahy,“ řekla k případu.

Krádež auta. Ilustrační foto. | Foto: autozive.cz