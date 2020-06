Pomstil se řidič skleněnou kuličkou autu, které ho 'zdržovalo'?

Jednalo se jen o dopravní přestupek, za jehož spáchání snad může padnout pokuta, anebo má pravdu obžaloba, jež řidičovo počínání klasifikuje jako trestný čin - konkrétně pokus o těžké ublížení na zdraví spáchaný na nejméně dvou osobách včetně dítěte mladšího 15 let - za který v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání od pěti do dvanácti let?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv