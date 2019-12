„Z krádeže, z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci, z nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a vydírání,“ upřesnila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Podle policie má muž na svém kontě krádeže přes 300 čokolád, více než 50 zubních past, 37 krémů, 27 sáčků pistácií, 16 kusů dětských stavebnic. Odnesl si ale i několik parfémů, ústních vod, lahví alkoholu či peněženku jedné kupující. Většinou si věci schovával pod oblečení nebo do batohu.

„V jednom obchodě se rovnou obul do nových bot a staré strčil do krabice. Jinde se oblékl do trička a sportovní soupravy. Personál prodejnu uzamkl, ale muž neváhal vytáhnout plynovou pistoli s tím, že je klidně zastřelí. Pak vypáčil dveře a z místa utekl,“ popsala jeden z případů mluvčí.

Také v jiných obchodech pracovníkům ostrahy vyhrožoval – v jednom případě s nožem v ruce. Do jednoho ze zaměstnanců strčil tak, až musel zraněný muž vyhledat lékařské ošetření, po jiném hodil láhev s pitím. Nyní ale spadla klec a v případě odsouzení muži hrozí až osm let vězení.