„Právě na ně pachatelé rádi zaměřují svou pozornost,“ upozornila. „Hřeší na to, že občané používají u sklepních kójí pouze petlice s visacím zámkem, což pro ně není velkou překážkou. Navíc se v obytných domech často nezamykají vchodové dveře či přístupové dveře ke sklepům,“ poznamenala mluvčí.

Na místě nezůstal ani stojan ke stromku

Její slova potvrzuje čerstvá zkušenost hned čtyř uživatelů sklepů v regionu: jednoho v Příbrami a tří v Rožmitálu pod Třemšínem. Společné mají to, že po pachatelích – nebo by snad mohlo jít o jednoho společného? – se zatím pátrá. Pokud jde o způsobené škody, však existují výrazné rozdíly.

Obzvlášť velká zlodějská rána to byla v Příbrami, kde se pachatel vloupal do sklepní kóje někdy v blíže neurčené době mezi 20. lednem a 13. únorem. „Zanechal za sebou škodu ve výši 120 tisíc korun,“ konstatovala Schindlová, Zloděj přitom bral skutečně cokoli, co se mu naskytlo: nepohrdl třeba stojanem pro vánoční stromeček, i když bylo měsíc po Vánocích. A další kořist je velmi rozmanitá: několik láhví vína, koloběžka, čisticí prostředky – a dokonce různé laboratorní vybavení.

Mnohem skromnější úlovek si odnesl zloděj, který se v neděli 14. února vloupal do tří rožmitálských sklepů. Lupem se staly řetězová pila, prodlužovací kabel a dvě plechovky broskvového kompotu. Škoda v tomto případě dosahuje pěti tisíc korun.

„Pokud občané nechávají ve sklepích hodnotnější věci, měli by dbát na kvalitní zámky,“ připomněla Schindlová v souvislosti s těmito krádežemi. Důležitá je také všímavost a ostražité jednání, varuje – stává se totiž, že i když je v bytovém domě zvykem zamykat vchodové dveře, leckomu z nájemníků nečiní problém pustit dovnitř cizího člověka, kterého vidí poprvé v životě.

Stačilo chmátnutí mezi dveřmi

Jak drzí pachatelé krádeží mohu být, ukazuje další případ z Rožmitálska, jehož řešení je nyní pro policii aktuální. Kdosi někdy v době mezi 24. a 31. lednem nakoukl do chodby rodinného domu – a prošacoval kabát visící na věšáku, z jehož náprsní kapsy ukradl peněženku. Škoda se však neomezila jen na bankovky a mince, které byly uvnitř. „U platební karty měl senior napsaný PIN,“ vysvětlila Schindlová souvislosti případu. S tím, že okradený přišel událost nahlásit na policejní služebnu až 5. února. Mezitím pomocí odcizené karty někdo z jeho účtu postupně vybral 60 tisíc korun.

Leckdy ale zloděj není žádný frajer; když spadne klec, zmůže se jen na to, že zírá. Ukázalo se to druhou únorovou středu na Březových Horách, kde strážníci dopadli přímo při činu vykradače garáží. Třicetiletého recidivistu zadržela hlídka městské policie právě v momentu, kdy se snažil vniknout do jedné z garáží: pákovými kleštěmi se pokoušel přeštípnout petlici vrat.

Následně se ukázalo, že už předtím se vloupal do sousední garáže, avšak její prohlídku měl hotovou okamžitě: byla úplně prázdná. A následně přišlo zadržení, jemuž se podezřelý ani nesnažil bránit – utéct nebo klást odpor se nepokoušel. „Byl natolik překvapen z dopadení, že rezignoval,“ konstatovala policejní mluvčí.