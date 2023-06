/VIDEO/ Poznáte muže ze záznamu? Je podezřelý, že v Příbrami napadl a oloupil jiného muže poté, co spolu popíjeli.

Loupež, ke které došlo 29. ledna v podvečerních hodinách na autobusové zastávce ve Fibichově ulici v Příbrami, vyšetřují příbramští kriminalisté. Neznámý muž oslovil jiného 59letého muže na autobusové zastávce s tím, zda si spolu nedají alkohol. Oba, aniž by se znali, společně asi hodinu popíjeli, povídali si a poté z ničeho nic neznámý muž poškozeného napadl uzavřenou dlaní do oblasti hlavy a přinutil jej k vydání mobilního telefonu. Když se po napadení zmocnil telefonu, nastoupil do autobusu, který v tu chvíli přijel a odjel směrem na Hořovice.

Zdroj: Youtube

„Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že by se podezřelý mohl pohybovat jak po středních Čechách, konkrétně na Příbramsku, tak i po Plzeňsku, nicméně nejsou vyloučeny ani jiné kraje,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policisté se proto obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém muži. „Pokud ho poznáváte nebo máte k jeho osobě či pohybu jakékoliv poznatky, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 731 819 330 nebo na tísňové lince 158,“ vyzvala Richterová.

Muž je podezřelý ze spáchání zločinu loupeže, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let.