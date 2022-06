Tyhle rejdy zastavili příbramští kriminalisté. Zasáhli v rámci akce s krycím názvem Blatka a z výroby a distribuce drog obvinili čtyři lidi: dvě ženy, ve věku 34 a 53 let, a dva muže; 41letého a 45letého. „Hrozí jim tresty odnětí svobody od dvou do deseti let,“ konstatovala Suchánková. S dodatkem, že stíhání je ve všech případech vedeno na svobodě. Všichni čtyři podezřelí jsou také na pervitinu sami závislí.

Do centra pozornosti policejních detektivů se nejprve dostaly obě ženy – a zejména mladší z nich. Jako nezaměstnaná měla dost času na to, aby zajížděla prodávat pervitin do různých míst na Příbramsku. Zásobovala takto více více než desítku uživatelů. Získané peníze využívala k nákupu dalších zásob pervitinu: jak na prodej, tak i pro vlastní potřebu.

Kriminalistům mapujícím její činnost se následně podařilo vypátrat i zdroj: pervitin doma v primitivně sestavené laboratoři vyráběla 53letá žena z Plzeňska, jež k k tomu využívala léky, pro něž se do polských lékáren nechala vozit taxíkem.

„Určitou část výroby omamné a psychotropní látky prováděla také v lese, na campingovém vařiči, aby značně nepříjemným „odérem“ z vaření neupoutala pozornost dalších nájemníků v domě,“ prozradila Suchánková část know-how této podezřelé. Do května, než spadla klec, měla vyrobit téměř 300 gramů drogy – a přijít si na tři čtvrtě milionu korun. Ukázalo se, že i když tato žena má své zaměstnání, hlavním příjmem pro ni byly peníze za výrobu drog.

Kriminalisté také zadrželi dva muže, o nichž zjistili, že vyrobené drogy nejen užívají, ale také se podílejí na distribuci. Zaměstnání má jen jeden z nich; 41letý. Podle slov Suchánkové se tak podařilo vypátrat nejen výrobce, ale i „převozce“ a distributory, na kterých byly závislé desítky osob.

„Odhalením provázanosti jednotlivých osob, jejich zadržením a následně obviněním rozbili kriminalisté propracovanou a dá se říci kompletní „distributorskou síť“ – od nákupu léků v Polsku, přes výrobu pervitinu v Plzni, tranzit vyrobené látky do Březnice, následnou distribuci na Příbramsko a Písecko,“ shrnula policejní mluvčí.

Když příbramští kriminalisté udeřili ve spolupráci s kolegy s kolegy z Písku a Plzně-venkov, současně zasáhli nejen ve středočeské Březnici, ale i v bytě v Plzni a v rodinných domech ve městě Mirotice na Písecku a v obci Sedlice na Strakonicku. Do akce ve stejný okamžik vyrazilo bezmála půl stovky příslušníků policie.

Nejvíc práce měli v rámci domovních prohlídek u ženy, která je podle aktuálních zjištění podezřelá z výroby drogy: zajistili řadu kanystrů s různými chemikáliemi, platíčka s léky, zkumavky, baňky i další vybavení k výrobě drog. Našli také desítky tisíc korun v hotovosti.