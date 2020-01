K události mělo dojít okolo půl jedné ráno na desátém kilometru dálnice D4 ve směru od Příbrami na Prahu. „Přijali jsme dvě oznámení, že ve směru na Příbram jede kamion v protisměru, povolali jsme policejní vrtulník, ale vozidlo se najít nepodařilo,“ konstatovala mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Daný vůz by mohli pomoci vypátrat zřejmě jen pokud by někteří z řidičů, jenž se tou dobou pohybovali po dálnici D4 ve směru na Příbrami měli ve svém autě kameru a kamion se jim podařilo zachytit a případný záznam by poskytli Policii ČR.

Silničáři od loňského roku umístili na českých dálnicích desítky značek upozorňující na jízdu v protisměru. Konkrétně na dálnici D4 jsou na sjezdu na exitu 27 a 18. Další značky by měly přibývat tento rok.