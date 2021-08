A napětí, které se ve městě vytvořilo, nebylo možno přehlédnout. Situaci pozorně hlídala i policie, potvrdila Deníku její krajská mluvčí Vlasta Suchánková. „Pokud by došlo k narušení veřejného pořádku, jsme připraveni situaci adekvátně řešit a zklidnit,“ připomněla, že policie nachystala své síly.

Kriminalisté čekají na podrobnosti

K události, kterou policie prošetřuje s právní kvalifikací podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, nicméně policie nové informace nemá. Je známo, že v neděli 1. srpna se dvě hodiny po půlnoci dostala čtveřice lidí do potyčky, k jejímuž řešení byli přivoláni strážníci městské policie.

Muž, který posléze zemřel – podle vyjádření svědků se prý do rvačky zapojil proto, aby se zastal napadené dívky – byl zasažen do obličeje slzotvorným sprejem a následně na zemi spoután. Když upadl do bezvědomí, záchranka ho odvezla do nemocnice. Tam v pondělí zemřel.

Všechny okolnosti případu nadále zkoumají příbramští kriminalisté. I když byla nařízena soudní pitva, zprávu o přesné příčině smrti policisté zatím k dispozici nemají, potvrzuje Suchánková. „Konečný závěr bude znám až po vyhodnocení všech doplňkových vyšetření, která provádějí znalci z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství,“ konstatovala.

Všechny okolnosti zůstávají v šetření

Jasno zatím není ani kolem rvačky, která zásahu strážníků předcházela. „Policisté se případu nadále intenzivně věnují a prověřují veškeré okolnosti incidentu: proč k němu došlo, účast jednotlivých osob na něm – ale samozřejmě i důvody úmrtí mladého muže,“ řekla Suchánková.

Aktuální právní kvalifikace by v případě, že na základě zjištěných skutečností bude někdo obviněn, následně i obžalován a souzen, nabízela možnost uložení trestu odnětí svobody až na tři roky; případně by soud mohl vyslovit rovněž zákaz činnosti. V případě uplatnění této právní kvalifikace lze uložit i trest podmíněný. Naopak pokud by další poznatky případně vedly ke zpřísnění právní kvalifikace, už by podmínka možná nebyla.

Úvahy podobného typu se však prozatím jeví jako předčasné. Klíčové pro další postup budou závěry vyšetřovatele, jež podstatně ovlivní zejména znalecké vyjádření k příčině smrti.