Chovali se jako hyeny. Přesně těmito slovy zhodnotila ve čtvrtek mluvčí příbramské policie Monika Schindlová manželskou dvojici, která je nyní stíhána pro loupež. Ze zjištění příbramských kriminalistů plyne, že si 34letá žena vyhlédla jako snadnou oběť 96letého seniora. Toho sledovala společně s o dva roky mladším manželem – a pak dvojice udeřila. Udeřila doslova. „Kvůli pár stokorunám,“ upřesnila Schindlová.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

Události, které policie hodnotí jako zločin loupeže ve formě spolupachatelství, se začaly odvíjet ve středu 21. dubna ráno. Tehdy žena v příbramské prodejně zmerčila bezmála stoletého nakupujícího, který si po zaplacení útraty u pokladny ukládal do peněženky 850 Kč. Za nic netušící obětí se s manželem vydala až do míst, kde senior bydlí. Pak to přišlo. „Muž do něj zezadu prudce strčil, až senior upadl na zem. Poté se s ním násilník začal přetahovat o látkovou tašku, nakonec z ní odcizil peněženku – a pak oba pachatelé utekli,“ přiblížila Schindlová okolnosti skutku.