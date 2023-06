Okresní soud v Příbrami ve čtvrtek 25. května osvobodil strážníka obžalovaného kvůli předloňskému úmrtí čtyřiadvacetiletého muže v Březnici na Příbramsku. Podle soudu použil donucovací prostředky v souladu se zákonem a nebylo prokázáno, že při střelbě nedodržel předepsanou bezpečnou vzdálenost. Dnes čtyřiapadesátiletý strážník střílel z pepřové pistole, kterou měl u sebe jako součást výzbroje. Mladík po zásahu upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel, příčinou smrti byl otok mozku způsobený úrazem.

Okresní soud v Příbrami. | Foto: Kateřina Chourová

"Nebylo prokázáno, že se stal skutek, který je obžalovanému kladen za vinu," uvedla po vyhlášení rozsudku soudkyně Michaela Kalá. Žalobkyně a zmocněnec rodiny si ponechali lhůtu pro případné odvolání, rozsudek tak není pravomocný.

Případu z počátku srpna 2021 předcházel konflikt mezi mladými lidmi před březnickým kulturním domem. Byla k němu přivolána městská policie. Strážník vinu odmítl. Netušil prý, že pepřová pistole, z níž vystřelil, by se mohla stát smrtící zbraní. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení.

Státní zástupkyně Monika Sedláčková dnes pro obžalovaného navrhla 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na tři roky a zákaz používat a držet zbraň po dobu dvou let. Strážník podle ní přistoupil k mladíkovi na vzdálenost 90 centimetrů a natáhl ruku, přičemž ústí přístroje bylo 30 centimetrů od krku poškozeného. Minimální bezpečná vzdálenost byla přitom 1,5 metru. Obžalovaný ale tvrdil, že střílel z větší dálky. Podle Sedláčkové se strážník dopustil usmrcení z nedbalosti, zmocněnec poškozené rodiny Jan Kočí hovořil o úmyslném ublížení na zdraví s následkem smrti.

Obhájce namítl, že minimální bezpečná vzdálenost pro střelbu je sice v manuálu ke zbrani stanovena na 1,5 metru, ale pokud si jí střelec není jistý, může střílet i z kratší vzdálenosti mimo obličej. "V manuálu není vysloveně zákaz střílet na vzdálenost menší než 1,5 metru," podotkl advokát. Podle dnešní výpovědi odborníka na balistiku mohla být nejkratší vzdálenost, z níž se střílelo, 40 centimetrů a nejdelší 2,5 metru. Přesnou vzdálenost expert nebyl schopen určit, protože zásah nešel přímo.

Soudkyně uvedla, že obžalovaný použil donucovací prostředky v souladu se zákonem o obecní policii. Situace jejich použití vyžadovala, aby bylo zabráněno rvačce. Většina svědků byla navíc pod vlivem alkoholu. "Žádný fakticky neviděl použití expanzního přístroje," řekla Kalná. Podle ní nebylo prokázáno, že by strážník nedodržel předepsanou bezpečnou vzdálenost. "V takovém případě je třeba hodnotit důkazy v jeho prospěch a není možné dojít k jednoznačnému závěru o jeho vině," dodala.

Při vyšetřovacím pokusu znalec střílel do balistického gelu potaženého vepřovou kůží na vzdálenosti 1,5 metru, jeden metr a půl metru. Dráždivá kapalina se odrazila jen ze vzdálenosti půl metru a zasáhla střelce. Ani v jednom případě však nebyla proražena kůže. "Bohužel si nedovedu vysvětlit, co způsobilo zranění, kapalina samotná by to neudělala," konstatoval znalec.