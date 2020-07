Spolujezdec byl po bouračce na útěku. Před ní ale také

Řidič opilý, spolujezdec hledaný. Taková jsou policejní zjištění o aktérech dopravní nehody na Příbramsku, k níž v úterý 21. července kolem šesté ráno došlo u obce Kozárovice. Řidič, který posléze nadýchal 1,8 promile, vjel na krajnici a narazil do stromu - od něhož se auto ještě odrazilo a otočilo se do protisměru. Protože utrpěl lehké zranění, sanitka ho odvedla k ošetření do nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zuzana Černá