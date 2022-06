Drama se odehrálo na zahradě u rodinného domu, kam dotyčný nechtěl pustit lékaře ke svému otci. Vyhrožoval, že tátu i sebe zabije, shrnula okolnosti události mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Pokud by byl uznán vinným a odsouzen v souladu s nynější právní kvalifikací skutku, trestní zákoník nabízí sazbu odnětí svobody od 10 do 18 let.