V neděli 5. dubna přišli v odpoledních hodinách do jedné příbramské prodejny dva muži ve věku 29 a 31 let. „V oddělení hraček si vyhlédli stavebnice Lego, sedm si jich nandali do dárkové tašky a následně odešli z obchodu bez zaplacení. Způsobená škoda činila pět tisíc korun. Kriminalisté jim následující den sdělili obvinění z trestného činu krádeže, kdy jim nyní hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

O víkendu se zranili na příbramských silnicích jeden motorkář a jeden cyklista. V neděli před šestou hodinou večerní nezvládl jízdu u Zduchovic osmačtyřicetiletý motocyklista. V zatáčce vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do svahu silničního příkopu. „Poté řidič vylétl ze stroje a přes několik kotrmelců dopadl na hlavu. Zraněný muž byl posléze převezen do pražské nemocnice,“ dodala policejní mluvčí.

O dvě hodiny později havaroval v Kosově Hoře na elektrokole šestapadesátiletý cyklista. „Najel na dlážděný obrubník a následně na něj obličejem spadl. Do nemocnice ho transportovala letecká záchranná služba. Orientační vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu bylo vyžádáno kvůli rozsahu zranění až v nemocnici odběrem biologického materiálu,“ řekla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Škoda ve výši 30 tisíc korun byla způsobena při nehodě, která se stala 4. dubna krátce po poledni na náměstí v Březnici. Řidič tam zaparkoval nákladní vozidlo u pravého okraje vozovky a pak se od něj vzdálil. Jak se ukázalo, špatně svůj vůz však zajistil proti pohybu. Auto se samovolně rozjelo, přejelo k levému okraji vozovky a pak přes chodník na parkoviště, kde narazilo do zaparkovaného automobilu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.