Nebo se jedná o skutky zcela nového typu, jež s dřívějšími výpravami „nepolapitelného gangu“ za penězi a šperky, děsícími lidi žijící při pomezí Prahy-západ, Prahy-východ a Benešovska, nemají nic společného? To vše jsou otázky, na něž středočeští kriminalisté zatím neznají odpověď.

Policie nasadila i helikoptéru

Hledají zloděje, kteří se v Sulicích na Praze-východ vydali krást ve čtvrtek večer. A třebaže je policisté hledali s masivním nasazením hlídek i za pomoci helikoptéry, podařilo se jim uniknout. Zůstala po nich škoda prozatím vyčíslená na desítky tisíc korun, informovala v pátek mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková, jež upřesnila, že jde o škody způsobené násilným vniknutím.

„Zda bylo i něco odcizeno, bude zřejmé až poté, co se k věci vyjádří majitelé,“ konstatovala. Pachatelé se totiž snažili dostat do domů, které byly právě prázdné; jejich vlastníci odcestovali. Tahle skutečnost, stejně jako čas zlodějské výpravy, by mohly naznačovat jistou spojitost s předchozí sérií vloupaček. Zatím však nejde o nic víc než o spekulace.

Násilné vniknutí do domu nahlásila ze zahraničí

Do akce policisté vyrazili dvacet minut před osmou večer. Středočechy upozornili kolegové z Prahy, kteří přijali hovor na tísňové lince. Volala žena pobývající v zahraničí, již nainstalovaný alarm informoval o vniknutí do domu i v cizině. A bylo to přesně tak. „Hlídky, které byly na místě do čtyř minut, skutečně násilné vniknutí do rodinného domu zjistily,“ konstatovala Suchánková.

Rozjela se policejní akce jak z amerického filmu. „Více než desítka policejních hlídek následně propátrávala celou lokalitu, prověřovala veškerá vozidla a osoby, do akce byl nasazen i policejní vrtulník,“ přiblížila dění Suchánková.

Bohužel se zatím zdá, že jediným konkrétním poznatkem bylo zjištění, že se někdo vloupal ještě do dvou dalších domů v sousedství. Také ty byly prázdné, majitelé nebyli přítomni. Bilance je tedy stručná: došlo k vloupání do tří domů, pachatelé jsou dosud neznámí – a kriminalisté zatím ani nevědí, zda něco zmizelo.

O den později to podobně vypadalo v Choceradech na Benešovsku. Také tam, tentokrát v Posázaví, se v pátek večer rojily desítky policistů i s psovodem snažící se, aby jim neproklouzla ani myš, a nad krajinou létal vrtulník. Tato opatření souvisela s vloupáním do dvou rodinných domů, jež bylo policii oznámeno během večera – tedy opět v kritickém čase, spojovaném s loňským řáděním blíže neznámého gangu vykradačů domů, který o sobě dával nejvíce vědět v Jesenici na Praze-západ a v okolí města.

Tahle spojitost nicméně nemusí být tak přímá, jak by se snad mohlo zdát. Nelze vyloučit, že se kdosi z nějakého důvodu snaží jeho modus operandi napodobovat, přičemž využívá informací, které se o této skupině blíže neznámých zločinců objevily v médiích.

Lednová pauza?

Do aktuální série se zatím zdají zapadat středeční Mirošovice, čtvrteční Sulice (konkrétně v osadě Želivec) a páteční Chocerady. Mezi lidmi na pomezí Prahy-západ a Benešovska se Deník nicméně setkal i s přesvědčením, že podzimní a současné vloupačky má na svědomí stejná skupina.

Lednová pauza by prý přesně odpovídala cestě ruskojazyčného gangu domů, na pravoslavné Vánoce a následné novoroční oslavy podle juliánského kalendáře. K tomu, zda z loňské série vloupání kriminalisté spíše podezřívají cizince, anebo našince, se však podle náměstka ředitele středočeské policie Jana Krejčího nelze vyjádřit. Stop a informací je – navzdory počtu případů – zatím příliš málo, a to navzdory pečlivým analýzám jednotlivých případů.

„Policisté všem případům vloupání do rodinných domů věnují maximální pozornost,“ ujišťuje Suchánková. „Provádějí rozsáhlá šetření – nicméně doposud se zatím nepodařilo ztotožnit žádnou konkrétní osobu či osoby, které by měly mít tyto skutky na svědomí,“ shrnula aktuální stav věcí.